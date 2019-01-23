Бывший чемпион UFC спас ребенка от смерти

Экс-чемпион мира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Фабрисиу Вердум совершил героический поступок на отдыхе со своей семьей. Бразильский боец спас двух детей, которые тонули в море.

"Мы увидели пожарную машину, которая остановилась перед нами. Я сказал, что собираюсь помочь, но моя жена переживала, что это опасно. Когда я глянул в море, там появились две крошечных головы, кричащие: "Помогите". Они были далеко, где-то за 70 метров от берега", - цитирует бразильца MMA Fighting.

Фабрисиу Вердум MMA Fighting

Боец, не раздумывая, бросился за тонущими детьми. "Я снял пальто и побежал. Набросил на себя оранжевый спасательный жилет и поплыл к ним. Когда я их настиг, девочка сильно кричала, а мальчик уже был без сознания. Я взял его и поплыл к пляжу. На море были большие волны. Девочка уходила под воду трижды", - вспомнил происходившее в тот день Вердум.

Жена спортсмена сняла на видео, как он прибыл на берег с детьми.

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