"Был шокирован": легионера "Динамо" "убили" украинские дороги

Уругвайский легионер "Динамо" Карлос де Пена вспомнил, как впервые поехал с командой в Мариуполь и был шокирован украинскими дорогами.

Карлос Де Пена ФК "Динамо"

"Это был мой первый выезд с киевским "Динамо". Он был очень сложный. Мы летели час в Запорожье, затем оттуда 4,5 часа ехали автобусом в Мариуполь по убитой дороге. Помню, у меня был с собой "айпад", и я пытался смотреть сериал. Именно пытался, так как у меня не получалось, потому что автобус все время трясло, словно вертолет. Я был шокирован, честное слово! Спрашивал у ребят: "Что происходит?!". Это был новый опыт для меня, да и первая поездка с парнями, мы узнали друг друга получше", - рассказал Де Пена.

Также уругваец "в шоке" от украинских водителей.

"Некоторые гоняют словно сумасшедшие, но меня это забавляет. Слава Богу, я редко попадаю в пробки, так как езжу в основном на базу и домой", - отметил футболист столичного клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Динамо" обыграло "Мариуполь" благодаря голу на последних секундах.

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