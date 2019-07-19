"Будет кабздец": звезда сборной РФ пришел в ужас из-за Путина и россиян

Российский хоккеист Артемий Панарин призвал своих соотечественников не поддерживать нынешнего президента Владимира Путина на будущих выборах.

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" признался, что его злят даже мысли о том, что глава Кремля останется на своем посту.

"Будет ли Путин у власти через 10 лет? Это будет вообще кабздец. Это ни в какие рамки не влезет. Я злюсь уже от одного этого вопроса. Не хочу, чтобы люди его выбрали. Мне легче сидеть в Америке и критиковать? Должно быть уважение. У меня есть деньги и все эти дела, и я бы мог вообще сидеть в тряпочку и молчать. И радоваться, что моя ж*па в тепле. Говорю это как раз для таких людей, чтобы были какие-то изменения. Я никакой не американский агент. Я просто видел, как есть в другой стране", – заявил Панарин YouTube-каналу "Всему Головин".

Как сообщал OBOZREVATEL, Артемий Панарин жестко раскритиковал президента России Владимира Путина за нежелание покинуть свой пост. Кроме того, он развенчал кремлевский миф о том, что спорт должен быть вне политики.

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