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"Будет кабздец": звезда сборной РФ пришел в ужас из-за Путина и россиян

4.5т Читать материал на украинском

Российский хоккеист Артемий Панарин призвал своих соотечественников не поддерживать нынешнего президента Владимира Путина на будущих выборах.

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" признался, что его злят даже мысли о том, что глава Кремля останется на своем посту.

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"Будет ли Путин у власти через 10 лет? Это будет вообще кабздец. Это ни в какие рамки не влезет. Я злюсь уже от одного этого вопроса. Не хочу, чтобы люди его выбрали. Мне легче сидеть в Америке и критиковать? Должно быть уважение. У меня есть деньги и все эти дела, и я бы мог вообще сидеть в тряпочку и молчать. И радоваться, что моя ж*па в тепле. Говорю это как раз для таких людей, чтобы были какие-то изменения. Я никакой не американский агент. Я просто видел, как есть в другой стране", – заявил Панарин YouTube-каналу "Всему Головин".

Как сообщал OBOZREVATEL, Артемий Панарин жестко раскритиковал президента России Владимира Путина за нежелание покинуть свой пост. Кроме того, он развенчал кремлевский миф о том, что спорт должен быть вне политики.

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Персона
Артемий Панарин
Тег
сборная России по хоккею
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Merlo Susan
Merlo Susan
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Валевич Борис
Валевич Борис
и безвиз нельзя давать ватникам - не вернуться обратно в скрепную рассеюшку
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CARGO 100
CARGO 100
"Ты просто видел, как есть в другой стране"? В какой другой? Где ты был? Ты только в той, которая тебя купила и в которой ты можешь "греть ж*пу", пока можешь держаться на коньках и копить на ресторанный бизнес. Строит из себя политика, а кроме шайбы нихрена не видел. Зае**ли все эти "чемпионы", звёзды и особенно в Думе ...
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
CARGO 100, а ты что то видишь, кроме своих темников?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
CARGO 100, а ты что то видишь, кроме своих Методичек?)
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