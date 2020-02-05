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7 февраля • обновлено в 08:31
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Болельщица показала голую грудь на престижном турнире (видео 18+)

11.5т
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Курьезный эпизод произошел на престижном турнире по гольфу Waste Management Phoenix Open 2020, входящего в PGA-тур.

Перед ударом американца Уэбба Симпсона на 16-м грине, одна из болельщиц на трибуне решила смутить спортсмена, и никого не стесняясь оголила свою огромную грудь, показав ее тем, кто находился на поле.

Симпсон, увидев девушку не смог продолжить игру. Дама обрадовалась произведенному эффекту и повторила трюк с обнажением, заставив Уэбба пропустить время для удара

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Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете вспомнили самую знаменитую голую болельщицу, выбежавшую на поле.

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Читайте все новости по теме "гольф" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
гольф
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Букет Красивый
Букет Красивый
Сисьге чтоль?
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