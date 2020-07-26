Биатлонистка сборной Украины поразила откровенной фотосессией в белье

Одна из лидеров сборной Украины по биатлону Ольга Абрамова произвела настоящий фурор в Instagram, снявшись в откровенной фотосессии. На снимке, сделанном в Чернигове, 31-летняя спортсменка запечатлена в кружевном белье.

"В человеке все должно быть прекрасно.. " – подписала фото Абрамова.

Ольга Абрамова Instagram Ольги Абрамовой

В комментариях пользователи не смогли пройти мимо такого кадра, завалив Ольгу признаниями в любви.

"Боги мои. Я восхищена", "Вот это агитация идти в биатлон!", "Огнище", "На*рен тебе биатлон - иди в модели, секси", "Вау, Оля", "Сильно!", – написали под фотографией.

комментарии Instagram Ольги Абрамовой

комментарии Instagram Ольги Абрамовой

комментарии Instagram Ольги Абрамовой

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года Абрамова приняла участие в эротической фотосессии. Спортсменка снялась полностью обнаженной в одной из московских фотостудий.

Напомним, что уроженка Ульяновской области Ольга Абрамова приняла решение выступать за сборную Украины летом 2012 года. В сентябре 2014 года стала чемпионкой Украины по летнему биатлону.

В феврале 2016 года Абрамова попалась на допинге - в ее пробах был найден запрещенный препарат мельдоний. В 2017-м Украинка выиграла суд у IBU, и годичная дисквалификация спортсменки была аннулирована.