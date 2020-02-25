Украинская дзюдоистка Дарья Белодед – самая юная двукратная чемпионка мира в этом виде спорта – продолжает радовать своих поклонников яркими и смелыми образами.

На этот раз Дарья опубликовала в Instagram снимок, знаменующий завершение прекрасного и беззаботного периода – отпуска, который 19-летняя чемпионка проводила в теплых краях.

"Вот и подошел мой мини-отпуск к концу. Отдыхать всегда очень приятно и классно, но пора возвращаться в свой привычный ритм жизни. Для меня основными критериями хорошего и качественного отдыха являются: море, солнце, вкусная еда и позитивный настрой. А что в отдыхе главное для вас?" – обратилась Дарья к своим подписчикам.

Как и следовало ожидать, вместо ответа на вопрос, озвученный в теме поста, большинство френдов осыпали девушку страстными комментариями, восхитившись ее внешними данными и необычной постановкой снимка: "Кожа такая гладкая, аж блестит", "Великолепная поза!", "У меня упала челюсть! Эти ножки такие сексуальные!", "Красавица!".

Среди воздыхателей Дарьи нашлись и те, кто напомнил о приближающейся летней Олимпиаде-2020, пожелав Белодед удачи: "Жду не дождусь, чтобы увидеть твою золотую победу в Токио!".

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Белодед заняла 12-е место в рейтинге лучших спортсменок 2019 года, который составила Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).

Напомним, в августе 2019 года Дарья подтвердила звание сильнейшей на планете, завоевав золотую медаль чемпионата мира. Кроме того, Дарья получила награду НОК Украины лучшей спортсменке месяца.

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