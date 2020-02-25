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25 февраля • обновлено в 02:53
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Белодед приворожила фанатов пикантной позой и стройными ножками

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Украинская дзюдоистка Дарья Белодед – самая юная двукратная чемпионка мира в этом виде спорта – продолжает радовать своих поклонников яркими и смелыми образами.

На этот раз Дарья опубликовала в Instagram снимок, знаменующий завершение прекрасного и беззаботного периода – отпуска, который 19-летняя чемпионка проводила в теплых краях.

"Вот и подошел мой мини-отпуск к концу. Отдыхать всегда очень приятно и классно, но пора возвращаться в свой привычный ритм жизни. Для меня основными критериями хорошего и качественного отдыха являются: море, солнце, вкусная еда и позитивный настрой. А что в отдыхе главное для вас?" – обратилась Дарья к своим подписчикам.

Вот и подошёл мой мини отпуск к концу) отдыхать-всегда очень приятно и классно , но пора возвращаться в свой привычный ритм жизни💪🏻🥋 Для меня основными критериями хорошего и качественного отдыха являются : море,солнце ,вкусная еда и позитивный настрой🌊☀️🍝😄 А что в отдыхе главное для вас? So my mini vacation is almost finished.Holidays are always very nice and cool, but it's time to return to my usual rhythm of life💪🏻🥋 For me, the main criteria for a good and quality holiday are: sea, sun, delicious food and a positive mood🌊☀️🍝😄 And what is most important for you in your vacation?

A post shared by DARIA BILODID (@dariabilodid7) on

Как и следовало ожидать, вместо ответа на вопрос, озвученный в теме поста, большинство френдов осыпали девушку страстными комментариями, восхитившись ее внешними данными и необычной постановкой снимка: "Кожа такая гладкая, аж блестит", "Великолепная поза!", "У меня упала челюсть! Эти ножки такие сексуальные!", "Красавица!".

Среди воздыхателей Дарьи нашлись и те, кто напомнил о приближающейся летней Олимпиаде-2020, пожелав Белодед удачи: "Жду не дождусь, чтобы увидеть твою золотую победу в Токио!".

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарья Белодед заняла 12-е место в рейтинге лучших спортсменок 2019 года, который составила Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).

Напомним, в августе 2019 года Дарья подтвердила звание сильнейшей на планете, завоевав золотую медаль чемпионата мира. Кроме того, Дарья получила награду НОК Украины лучшей спортсменке месяца.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Денис Карпов
Персона
Дарья Белодед
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