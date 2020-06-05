Белодед озадачила подписчиков серией ярких снимков

Звездная украинская дзюдоистка Дарья Белодед опубликовала серию снимков в саду, попросив подписчиков выбрать лучшее фото.

"Розовое настроение. Какая из четырех фотографий нравится вам больше всех?" – задала вопрос Белодед.

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Дарья Белодед @dariabilodid7

Многие поклонники спортсменки не смогли сделать выбор, заявив, что все снимки одинаково хороши, но другие все же сумели определиться. Наибольшее количество внимания привлекла вторая фотография, на которой, как отмечают пользователи, Белодед очаровывает своей искренностью и наслаждается моментом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дзюдоистка порадовала подписчиков сногсшибательными снимками, сопроводив их пятью откровенными фактами о себе.

Дарья также показала, как тренируется на берегу Черного моря в Одессе, признавшись, что занятия на свежем морском воздухе приносят ей наибольшее удовольствие.

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