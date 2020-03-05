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6 марта • обновлено в 02:33
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Американская красотка из UFC показала пышные формы

1.2т
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Маккензи Дерн – не только чемпионка мира по джиу-джитсу, обладательница черного пояса в этом виде единоборств и боец UFC, но еще и настоящая красотка.

Она появилась на свет в Аризоне, США, но более близкой для нее страной является Бразилия, откуда родом ее отец, приемная мать и муж. Дерн начала заниматься борьбой в возрасте трех лет, тренируясь с родителями, которые также достигли больших успехов в этом спортивном направлении. В 14 лет она начала соревноваться во взрослой категории.

Маккензи Дерн

Маккензи Дерн

@mackenziedern

26-летняя девушка начала карьеру в смешанных единоборствах (MMA) в 2016 году, а уже в 2018-м дебютировала в UFC. На счету Дерн семь побед и одно поражение в восьми поединках.

OBOZREVATEL предлагает вам самостоятельно убедиться в красоте спортсменки, взглянув на фотографии с ее Instagram-страницы, на которую подписались 750 тысяч человек.

Маккензи Дерн

Маккензи Дерн

@mackenziedern

Маккензи Дерн

Маккензи Дерн

@mackenziedern

Маккензи Дерн

Маккензи Дерн

@mackenziedern

Маккензи Дерн

Маккензи Дерн

@mackenziedern

Маккензи Дерн

Маккензи Дерн

@mackenziedern

Маккензи Дерн

Маккензи Дерн

@mackenziedern

Маккензи Дерн

Маккензи Дерн

@mackenziedern

Как сообщал OBOZREVATEL, американская журналистка Мишель Джой Фелпс не занимается единоборствами, но зато отлично разбирается в боксе, влюбляя в себя главных звезд в этом виде спорта.

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Темы
MMA UFC
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