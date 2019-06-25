Алкоголизм и насилие: экс-невеста Кличко решилась на радикальный шаг

Бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери намерена прекратить отношения с нынешним бойфрендом Брайаном Хикерсоном.

Родные американской актрисы после того, как она была избита молодым человеком, твердо намерены оградить Хайден от общения с коллегой. "Семья Хейден считает, что единственный способ помочь – это глубокая терапия, которая поможет ему бороться с демонами прошлого, которые ведут к алкоголизму и насилию", – сообщает Radar Online, пишет Galpost.

При этом сама Панеттьери якобы пришла к выводу, что отношения с Хикерсоном чреваты многочисленными негативными последствиями для ее личной и профессиональной жизни. Кроме того, стало известно, что во время инцидента 2 мая Брайан ударил Хайден по лицу, после чего та начала терять сознание.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон E!News

26 июня актер предстанет перед судом. Ранее ему запретили приближаться к Панеттьери ближе, чем на 90 метров, а также пытаться всячески связаться с любимой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Кличко едва не погиб во время отдыха в Испании, когда на яхте, где он находился вместе с родными и друзьями, вспыхнул пожар.

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