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"А где силикон?" Девушка футболиста сборной Украины поразила нестандартной внешностью

5.8т Читать материал на украинском

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко похвастался фотографией с турецкого отдыха в Анталье.

На снимке 20-летний уроженец Черкасс позирует вместе со своей девушкой - Викторией Ассоровой. Внешность подруги футболиста "Динамо" вызвала бурную реакцию у фанатов.

Болельщики в комментариях отмечают нестандартную внешность красотки, которая выгодно отличается от других типичных жен футболистов отсутствием вмешательства пластических хигрургов.

"А где силикон?" Девушка футболиста сборной Украины поразила нестандартной внешностью
"А где силикон?" Девушка футболиста сборной Украины поразила нестандартной внешностью

20-летняя Вика два года назад окончила школу в Симферополе, а свои родным городом называет Минеральные Воды в Ставропольском крае. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на выбор нашего спортсмена.

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

Вика Ассорова

Вика Ассорова

Instagram

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Виталий Миколенко
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Силикон в голове вместо мозгов.
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Чан Джеки
Чан Джеки
а на че ей 5 номер груди.она и так красивая.
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