"10-15 девушек каждую ночь": американский хоккеист рассказал о жизни в России

Бывший американский хоккеист Брайан Берард, который в 2008–2009 годах выступал в России за "Витязь" (Подольск), поделился яркими воспоминаниями о жизни в этой стране.

Брайан Берард

В интервью Spittin Chiclets спортсмен из США признался, что приключения начались в первый же день.

"Мой первый день в России: я прилетел в три утра, пил всю ночь, устал, лег спать. Только задремал – звонит в дверь мой агент. Говорю ему, давай не сегодня, надо поспать. Он мне: "У тебя нет выбора". Открываю – там два бугая и Николай (бизнесмен Николай Павлинов – Ред.). Он говорит: "Велкам ту Раша". Мы отдыхали шикарно. С Крисом Саймоном (канадским хоккеистом - Ред.) шли на ужин по приглашению Николая, ели, выпивали, а потом охранники открывали двери, и в комнату заходили 10-15 красивых девушек. Крис был авторитетнее, и он выбирал первым, а потом уже я. Каждую ночь – все бесплатно. Не платил ни за что. Это был первый год в КХЛ", – сказал Берард.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой американский хоккеист Тим Стэплтон признался, что у него остались неизгладимые впечатления от выступления в России, где, по его словам, он говорил себе "What a f**k!" ("Что за фигня!") каждые два дня.

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