"Динамо" ушло от поражения в первом матче на сборах

Киевское "Динамо" сыграло в ничью в своем первом спарринге на сборе в Австрии. Встреча против 7-й команды Румынии "Ботошани" завершилась со счетом 1:1.

Номинальные гости в концовке первого тайма воспользовались дикой ошибкой столичных футболистов. Андриевский сделал опрометчивый пас в свою штрафную, после которой Ашковский легко поразил ворота Бущана.

Во втором тайме белорусский тренер выпустил другой состав и Беньямин Вербич на 63-й минуте установил окончательный счет.

"Динамо" – "Ботошани" (Румыния) – 1:1

Гол: Вербич (63) – Ашковски (43)

"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Миколенко (Шабанов, 46), Кадар (Бурда, 46), Кадири (Алибеков, 46), Кендзера (Гармаш, 46), Сидорчук (Шепелев, 46), Андриевский (Миколенко, 67), Шапаренко (Сидорчук, 67), де Пена (Вербич, 46), Караваев (Цитаишвили, 46), Соль (Русин, 46).

Гол Вербича:

Гол Ашковски:

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня "Динамо" потерпело поражение в первом товарищеском матче после выхода из отпуска.

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