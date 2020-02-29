"Динамо" проиграло "Днепру-1", пропустив три гола от своего игрока, а "Шахтер" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 28 февраля.
Новости спорта
Кроме того, в IBU приняли окончательное решение по чемпионской гонке Украины на ЧЕ по биатлону и названы окончательные дата и место боя Усик - Чисора. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
"Динамо" проиграло "Днепру-1", пропустив три гола от своего игрока
Скандал на Чемпионате Европы по биатлону: в IBU приняли окончательное решение по чемпионской гонке Украины
"Шахтер" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы
Артем Маркелов женился на Кате Жуже, снимавшейся голой – фото красотки
Усик – Чисора: названы окончательные дата и место боя
Бывшая звезда "Шахтера" нашел себе девушку с идеальными формами
Михайличенко объяснил поражение "Динамо" от "Днепра-1"
Днепр-1 – Динамо: Буяльского удалили с поля после видеоповтора
В команде Конора оскорбили Хабиба
Украинская чемпионка Европы попалась на допинге
Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!