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29 февраля • обновлено в 10:20
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"Динамо" сенсационно проиграло "Днепру-1": спортивные итоги 28 февраля

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"Динамо" проиграло "Днепру-1", пропустив три гола от своего игрока, а "Шахтер" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 28 февраля.

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Кроме того, в IBU приняли окончательное решение по чемпионской гонке Украины на ЧЕ по биатлону и названы окончательные дата и место боя Усик - Чисора. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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