"Динамо" проиграло "Днепру-1", пропустив три гола от своего игрока, а "Шахтер" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

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Кроме того, в IBU приняли окончательное решение по чемпионской гонке Украины на ЧЕ по биатлону и названы окончательные дата и место боя Усик - Чисора. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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