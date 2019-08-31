"Динамо" получило соперников в Лиге Европы: спортивные итоги 30 августа

СМИ назвали неожиданного соперника Александра Усика и стало известно о подставе Ломаченко в бою с Кэмпбеллом

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 30 августа.

Кроме того, экс-футболист "Ливерпуля" взбесился из-за Украины, а УЕФА оконфузился с Украиной и Россией. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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