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В Таджикистане погибли российские альпинисты

2.6тЧитать новость на украинском

В результате жесткой посадки вертолета из-за сильного ветра и плохой видимости в Таджикистане погибли трое российских альпиниста.

Жертв могло быть значительно больше, ведь на борту находилось 15 человек, в том числе граждане Испании и Белоруссии. Как сообщает КЧС Таджикистана, во время катастрофы погибли пять человек, трое из которых были российскими альпинистами, двое – членами экипажа.

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