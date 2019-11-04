Знаменитый украинский супертяж завершил карьеру после чемпионского боя

Бывший претендент на звание чемпиона мира в супертяжелом весе Вячеслав Глазков принял решение завершить карьеру.

Наш соотечественник в январе 2016 года провел поединок против американца Чарльза Мартина за пояс Международной боксерской федерации (IBF). Глазкову было засчитано поражение техническим нокаутом после того, как в третьем раунде получил травму колена, напоминает Чемпион.

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После этого украинцу была проведена операция на крестообразной связке, а во время восстановления Вячеслав получил травму мениска. После этого боксер принял решение завершить карьеру и стал в США водителем-дальнобойщиком. "Это все правда. Вернуться в бокс рад, но колено не позволит тренироваться качественно и выступать на высоком уровне! А выйти неподготовленным или боксировать с мешками не хочу", – сказал Глазков.

За свою карьеру он провел 23 боя, добыв в них 21 победу, а один поединок свел вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер тяжелого веса Любомир Пинчук добыл третий чемпионский пояс в карьере.

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