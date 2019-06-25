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Знаменитый украинский боксер забил предателя из Крыма на Европейских играх

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Украинский чемпион мира Александр Хижняк уверенно вышел в полуфинал турнира по боксу на II Европейских играх, которые с 21 по 30 июня проходят в Минске.

23-летний уроженец Полтавы в матче весовой категории до 75 кг со счетом 4:1 победил боксера из Симферополя Глеба Бакши, представляющего Российскую Федерацию. Оформив путевку в 1/2 финалу Хижняк гарантировал себе "бронзу".

Знаменитый украинский боксер забил предателя из Крыма на Европейских играх

Хижняк уверенно провел бой, не дав сопернику никакого шанса. Большую часть раундов крымчанин просто убегал от украинца, изредка огрызаясь контратаками.

За путевку в финал Александр встретится с победителем пары Андрей Чемез (Словакия) - Мигель Квадрадо (Испания).

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Напомним, что в позапрошлом году Хижняк выиграл золото на чемпионате мира в Гамбурге, а также стал первым на континентальном первенстве в Харькове.

Ранее Хижняк, который признан лучшим боксером мира независимо от весовых категорий в 2017 году, произнес речь на торжественном мероприятии в Сочи на украинском языке.

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Тема
Европейские игры 2019
Персона
Александр Хижняк
Место
БеларусьМинск
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Зато наши "вещатели", которые выкупили права у Рашки (Беларуси) это показать боятся. Лучше исключительно какую-нибудь стрельбу (очень популярно в Рашке) показывать целыми днями. Давно ИНТЕР и весь этот пул пора лишить лицензии, как антигосударственные.
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Мирний Панас
Мирний Панас
Ну це лойк.
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