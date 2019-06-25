Украинский чемпион мира Александр Хижняк уверенно вышел в полуфинал турнира по боксу на II Европейских играх, которые с 21 по 30 июня проходят в Минске.

23-летний уроженец Полтавы в матче весовой категории до 75 кг со счетом 4:1 победил боксера из Симферополя Глеба Бакши, представляющего Российскую Федерацию. Оформив путевку в 1/2 финалу Хижняк гарантировал себе "бронзу".

Хижняк уверенно провел бой, не дав сопернику никакого шанса. Большую часть раундов крымчанин просто убегал от украинца, изредка огрызаясь контратаками.

За путевку в финал Александр встретится с победителем пары Андрей Чемез (Словакия) - Мигель Квадрадо (Испания).

Напомним, что в позапрошлом году Хижняк выиграл золото на чемпионате мира в Гамбурге, а также стал первым на континентальном первенстве в Харькове.

Ранее Хижняк, который признан лучшим боксером мира независимо от весовых категорий в 2017 году, произнес речь на торжественном мероприятии в Сочи на украинском языке.

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