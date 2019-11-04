Знаменитый украинский боксер в США выиграл третий чемпионский пояс в карьере

Украинский представитель тяжелого веса Любомир Пинчук (12-1-1, 7КО) добыл очередной чемпионский пояс на профессиональном ринге.

Наш соотечественник в американском Кенонсбурге завоевал вакантный титул чемпиона штата Пенсильвания, победив опытного американского боксера Гаррета Уиолсона.

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8-раундовый поединок состоялся на Printscape Arena в Саутпойнте и прошел всю дистанцию. Украинец владел неоспоримым преимуществом, что зафиксировали и судьи, которые отдали Любомиру победу единогласным решением.

Пояс USA Pennsylvania State стал для 23-летнего Пинчука третьим в карьере. Ранее он владел титулами Американской боксерской федерации (ABF USA) и ABF Continental.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня у Любомира Пинчука украли победу в поединке за титул чемпиона США по версии Всемирного боксерского совета.

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