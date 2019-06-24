ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Знаменитый украинский боксер нокаутировал россиянина: спортивные итоги 23 июня

1.8тЧитать материал на украинском

Непобедимый украинский боксер Владислав Сиренко нокаутировал россиянина в очередном бою, а сборная Украины вошла в топ-3 медального зачета Европейских игр в Минске.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 23 июня.

Кроме того, Александра Усика назвали официальным претендентом на поединок против победителя реванша Джошуа – Руис. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Непобедимый украинец выиграл бой нокаутом, забив русского боксера

Официально: Усик проведет бой с победителем реванша Джошуа/Руис

Украина в тройке сильнейших! Медальный зачет Европейских игр-2019

Огонь! Трюк Ломаченко в Таиланде поразил сеть

Шевченко забил гол в матче легенд "Челси" и "Реала"

"Скатывается": Роуч рассказал, что случилось с Джошуа после боя с Кличко

Нет оккупации! Футболисты устроили демарш против России в Грузии

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Европейские игры 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Европейские игры 2019
Персоны
Владислав СиренкоАлександр УсикВасилий Ломаченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel