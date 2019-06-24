Знаменитый украинский боксер нокаутировал россиянина: спортивные итоги 23 июня

Непобедимый украинский боксер Владислав Сиренко нокаутировал россиянина в очередном бою, а сборная Украины вошла в топ-3 медального зачета Европейских игр в Минске.
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Кроме того, Александра Усика назвали официальным претендентом на поединок против победителя реванша Джошуа – Руис. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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