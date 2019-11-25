Знаменитый украинский боксер добыл яркую победу в США

31-летний украинский боксер Евгений Хитров по прозвищу Украинский лев добыл победу в поединке против Эрнеста Амузу из Ганы.

Евгений Хитров twitter.com/DiBellaEnt

Поединок проходил в Тампе, штат Флорида, США. Бойцы сражались в рамках второй средней весовой категории (до 76,2 кг). Украинец выиграл после 3-го раунда, когда команда соперника отказалась продолжать бой. Очевидцы утверждают, что схватка получилась абсолютно односторонней.

Теперь на счету Хитрова 20 побед на профессиональном ринге, 17 из них он одержал нокаутом. Проигрывал Евгений всего два раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Андрей Великовский добыл победу эффектным нокаутом в чемпионском бою.

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