Знаменитый российский боксер бездарно проиграл в чемпионском бою

Знаменитый российский боксер Денис Лебедев (32-2, 23 КО) без шансов проиграл южноафриканскому боксеру Табисо Мчуну (21-5, 13 КО).

12-раундовый бой за чемпионский титул WBC Silver в тяжелом весе состоялся в Красноярске и завершился победой Мчуну единогласным решением судей 120:107, 119:108, 115:112.

Начало поединка прошла в своеобразной разведке. Оба боксера работали в левосторонней стойке. Резкий и быстрый Мчуну смог донести несколько ударов до подбородка россиянина.

Во втором раунде небольшое доминирование 31-летнего африканца продолжилось и Лебедев пропустил очередной джеб.

В третьем раунде Лебедев исподтишка попал пальцем в глаз сопернику, за что рефери тут же снял с Дениса бал. Джебы Табисо с регулярной периодичностью прилетали в лицо русскому бойцу.

Ближе к экватору Лебедев стал действовать более раскрепощенно, и смог левым боковым проверить голову представителю ЮАР.

Уже к 7-у раунду Денис тяжело дышал, явно не справляясь с ритмом соперника. Мчуну регулярно опережал россиянина, "тыкая" мощный джеб и быстро отскакивая назад, не давая оппоненту контратаковать.

Концовка боя прошла за темнокожим спортсменом. Лебедев так и не попал ни одного опасного удара, бесславно уступив по очкам.

Новости Голый Денис Лебедев попал в позорную ситуацию

Как сообщал OBOZREVATEL, Лебедев, известный фанатичной поддержкой президента России Путина, в июле этого ушел из спорта.

В свое время он был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 килограмма. Однако в феврале 2018 года он был лишен чемпионского пояса из-за пассивности и переведен в статус "чемпиона в отпуске".

Последний раз Лебедев дрался в ноябре 2018 года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном, после чего требовал боксерского поединка с украинцем Александром Усиком, но бой не мог состояться, поскольку Усик решил сменить весовую категорию.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!