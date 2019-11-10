Знаменитый российский боксер Денис Лебедев вспомнил, как в молодости у себя на родине в Старом Осколе дал отпор двум хулиганам, пытавшимся "наехать" на него.

Денис Лебедев Советский спорт

Он возвращался домой с женой и братом. Парни к тому моменту уже были классными боксерами, мастерами спорта. Притормозили на машине около магазина купить грудному ребенку питание. В очереди к ребятам подошли двое местных жителей и устроили конфликт.

"Мы вышли двое на двое. Они – обычные уличные драчуны, мы – необычные боксеры. Но это был не наш выбор. Все закончилось очень быстро. Несколько ударов и они легли. Один шевелился, второй не очень. До сих пор вспоминать об этом очень неприятно, и тем более рассказывать. Я совсем не сторонник насилия. Конфликты надо решать словами, но иногда бывает так, что без рук, как говорится, не обойтись. И потом хорошо, что тогда там оказались мы, а не люди, которые бы не смогли за себя постоять", - цитирует Лебдева паблик "Угол атаки".

Как сообщал, OBOZREVATEL бразильская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Поляна Виана дала жестокий отпор мужчине, который пытался ее ограбить на улицах Рио-де-Жанейро.

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