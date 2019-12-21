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21 декабря • обновлено в 18:39
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Знаменитый "Корейский зомби" победил эффектным нокаутом в UFC в первом же раунде

Знаменитый "Корейский зомби" победил эффектным нокаутом в UFC в первом же раунде
Встреча завершилась досрочно
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Знаменитый корейский боец смешанного стиля (ММА) Чон Чхан Сон, добыл эффектную победу над бывшим чемпионом UFC в легком весе Фрэнки Эдгаром (23-8-1).

Главный поединок турнира UFC Fight Night 165 в полулегкой весовой категории прошел в Пусане, Южная Корея, на арене Sajik Arena и завершился в первом же раунде.

32-летний Сон по прозвищу Корейский зомби несколько раз прицельно попал в голову 38-летнему американцу, после чего рефери остановил бой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российского боксера избили в Москве в первом раунде. В поединке, состоявшимся в спорткомплексе "Крылья Советов", россиянин был нокаутирован казахстанцем Уалиханом Бисенкуловым

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Автор
Максим Богданов
Темы
MMA UFC
Место
Южная Корея Пусан
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