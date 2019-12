Знаменитый "Корейский зомби" победил эффектным нокаутом в UFC в первом же раунде

Знаменитый корейский боец смешанного стиля (ММА) Чон Чхан Сон, добыл эффектную победу над бывшим чемпионом UFC в легком весе Фрэнки Эдгаром (23-8-1).

Главный поединок турнира UFC Fight Night 165 в полулегкой весовой категории прошел в Пусане, Южная Корея, на арене Sajik Arena и завершился в первом же раунде.

32-летний Сон по прозвищу Корейский зомби несколько раз прицельно попал в голову 38-летнему американцу, после чего рефери остановил бой.

"The Korean Zombie" rises again, burying Frankie Edgar in a mere three minutes and change! Chan Sung Jung may be our sport's greatest cult hero. 🧟‍♂️ #UFCBusan pic.twitter.com/BGl0Gggs3n