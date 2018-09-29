Знаменитый британец нокаутом выиграл Всемирную боксерскую суперсерию - опубликовано видео

Британский боксер Каллум Смит (25-0, 18 КО) добыл победу в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Решающий поединок в суперсреднем весе против соотечественника Джорджа Гроувса (28-4, 20 KO) прошел в Джидде (Саудовская Аравия) и завершился нокаутом.

Смит - Гроувс WBSS

Смит - Гроувс WBSS

Каллум Смит WBSS

Каллум Смит WBSS

В седьмом раунде Смит поймал Гроувса отличным контрударом слева, после чего добил своего потрясенного оппонента у канатов, забрав у него пояс чемпиона мира по версии WBA.

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Напомним, что Каллум Смит – второй победитель суперсерии. Первым стал Александр Усик, который победил в июле Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.