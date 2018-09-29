МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

Знаменитый британец нокаутом выиграл Всемирную боксерскую суперсерию - опубликовано видео

2.8тЧитать материал на украинском

Британский боксер Каллум Смит (25-0, 18 КО) добыл победу в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Решающий поединок в суперсреднем весе против соотечественника Джорджа Гроувса (28-4, 20 KO) прошел в Джидде (Саудовская Аравия) и завершился нокаутом.

Смит - Гроувс

Смит - Гроувс

WBSS

Смит - Гроувс

Смит - Гроувс

WBSS

Каллум Смит

Каллум Смит

WBSS

Каллум Смит

Каллум Смит

WBSS

В седьмом раунде Смит поймал Гроувса отличным контрударом слева, после чего добил своего потрясенного оппонента у канатов, забрав у него пояс чемпиона мира по версии WBA.

Новости
Джошуа избил Поветкина в чемпионском бою

Напомним, что Каллум Смит – второй победитель суперсерии. Первым стал Александр Усик, который победил в июле Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Читайте все новости по теме "WBSS" на OBOZREVATEL.

Тема
WBSS
Место
Саудовская АравияДжидда
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
5
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Castill Tricia
Castill Tricia
Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос. Це те, що я роблю >>>>>> WebJob33.COM
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Castill Tricia
Castill Tricia
Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос. Це те, що я роблю >>>>>> WebJob33.COM
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги