Знаменитый боксер усомнился в причинах коронавируса: спортивные итоги 5 апреля

Британский боксер Амир Хан назвал удивительную версию появления коронавируса, а в сети вспомнили один из величайших нокаутов в истории бокса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 5 апреля.

Кроме того, украинский баскетболист Вячеслав Бобров рассказал о том, как излечился от коронавируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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