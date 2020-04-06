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6 апреля • обновлено в 09:57
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Знаменитый боксер усомнился в причинах коронавируса: спортивные итоги 5 апреля

1.3т
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Британский боксер Амир Хан назвал удивительную версию появления коронавируса, а в сети вспомнили один из величайших нокаутов в истории бокса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 5 апреля.

Кроме того, украинский баскетболист Вячеслав Бобров рассказал о том, как излечился от коронавируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Дмитрий Губерниев Хабиб Нурмагомедов Анатолий Ломаченко Амир Хан
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