Британский боксер Джеймс Теннисон (25-3, 21 КО) победил эффектным нокаутом соотечественника Атифа Шафика (21-3, 5 КО).

Поединок во втором полулегком весе состоялся в андеркарте боя Ломаченко - Кэмпбпелл, и завершился мощнейшим ударом 26-летнего Теннисона во втором раунде. Пропустив серию боковых и апперкотов Шафик буквально сложился вдвое и повис на канатах ринга.

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Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл за три чемпионских пояса (WBA, WBO и WBC) прошел в Лондоне на О2 Арене и завершился победой нашего соотечественника по очкам. В 11-м раунде британец угодил в нокдаун. После встречи Кэмпбеллу пришлось отправиться в госпиталь. Кроме того, было опубликовано видео лучших моментов и фотографии самых ключевых эпизодов боя.

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