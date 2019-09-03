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3 сентября • обновлено в 22:49
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Жуткий нокаут перед боем Ломаченко сложил боксера пополам – опубликовано видео

1.3т Читать материал на украинском

Британский боксер Джеймс Теннисон (25-3, 21 КО) победил эффектным нокаутом соотечественника Атифа Шафика (21-3, 5 КО).

Поединок во втором полулегком весе состоялся в андеркарте боя Ломаченко - Кэмпбпелл, и завершился мощнейшим ударом 26-летнего Теннисона во втором раунде. Пропустив серию боковых и апперкотов Шафик буквально сложился вдвое и повис на канатах ринга.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Признан несостоявшимся: перед боем Ломаченко – Кэмпбелл произошел громкий скандал

Напомним, что бой Ломаченко - Кэмпбелл за три чемпионских пояса (WBA, WBO и WBC) прошел в Лондоне на О2 Арене и завершился победой нашего соотечественника по очкам. В 11-м раунде британец угодил в нокдаун. После встречи Кэмпбеллу пришлось отправиться в госпиталь. Кроме того, было опубликовано видео лучших моментов и фотографии самых ключевых эпизодов боя.

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