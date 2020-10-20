Журналист рассказал, с кем может подраться Ломаченко
Авторитетный журналист Дэн Рафаэл заявил, что Василий Ломаченко мог бы вернуться во вторую полулегкую весовую категорию (до 59 кг) после сенсационного поражения от Теофимо Лопеса.
На своей странице в Twitter инсайдер написал, что тогда украинец сможет провести бой за титул WBC против победителя поединка между Мигелем Берчельтом и Оскаром Вальдесом. К нему в комментарии пришел непобежденный американец Шакур Стивенсон (14-0, 8 КО) и заявил, что Ломаченко придется встать в очередь.
Боксер, который является обязательным претендентом на титул WBO в категории до 59 кг, планирует сначала завоевать чемпионский пояс, а затем встретиться с Берчельтом в объединительном бою.
Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер из компании Top Rank Боб Арум назвал условие для проведения реванша между Ломаченко и Лопесом.