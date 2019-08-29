Жертва Ломаченко сказал, чем закончится бой украинца с Кэмбпеллом

Британец Энтони Кролла, которого в апреле этого года нокаутировал Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) поделился мнением о предстоящем поединке украинца против Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО).

"Я смотрел много видео перед боем с Василием, я многое о нем знал. Однако, когда ты выходишь против него в ринг, он совсем другой. Я знал, что он хорош, знал, что он фантастический боксёр, но он был даже лучше, чем я того ожидаю. Я думаю, Василий будет работать первым номером, будет часто и много пробивать и завершит бой в седьмом раунде. Первые раунда три оба боксера поработают активно, но потом Василий заберет бой", - цитирует Кроллу Vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко получит самый большой гонорар в карьере за поединок против Люка Кэмпбелла. Бой пройдет 31 августа в Лондоне. Уже известно, какой канал покажет встречу в Украине, а также свежие котировки букмекеров.

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