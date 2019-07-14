Жертва Кличко проиграл экс-сопернику Усика

Британский супертяжеловес Джо Джойс (10-0, 9 КО) победил опытного американского боксера Брайанта Дженнингса (24-4, 14 КО) и стал официальным претендентом на титул чемпиона по версии WBA.

Поединок прошел 13 июля в Лондоне и завершился единогласным решением судей со счетом 118-108, 117-110 и 115-110 в пользу серебряного призера Олимпиады.

33-летний Джойс был активнее соперника и владел преимуществом, однако у 34-летнего Дженнингса были свои удачные моменты. Джойс, который до этого все свои победы одержал досрочно, не смог ни разу потрясти оппонента. В десятом раунде с Дженнингса было снято очко за удар ниже пояса.

Дженнингс - Джойс

Дженнингс - Джойс

Дженнингс - Джойс

Джо Джойс

Новости Украинец избил непобедимого боксера и завоевал чемпионский титул

Напомним, что в 2013 году в Полупрофессиональной лиге бокса (WSB) Джозеф проиграл украинцу Александру Усику по очкам, в его соперник – Брайант Дженнингс в 2013 уступил Владимиру Кличко.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram