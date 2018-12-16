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Украинки вошли в топ-10 эстафеты Кубка мира по биатлону

1.7тЧитать материал на украинском

Женской эстафетой в Хохфильцене продолжился 2-й этап Кубка мира по биатлону. Сборная Украины в составе Насти Меркушиной, Вита и Вали Семеренко и Елены Пидгрушной заняла 8-е место.

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

Ключевые события для нашей команды состоялись на первой стрельбе второго этапа, когда Вита Семеренко промахнулась трижды. После великолепного старта от Меркушиной, Семеренко пришла на огневой рубеж 2-й, но три дополнительных патрона на лежке и один на стойке откинули нашу команду за пределы десятки.

Оставшиеся два этапа Валя Семеренко и Елена Пидгрушной пытались сократить отставание. но смогли поднять команду лишь на 8-ю строку. Валя сделала 5 неточных выстрелов, а Елена - 1.

Украинки вошли в топ-10 эстафеты Кубка мира по биатлону

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Как сообщал OBOZREVATEL, на 1-м этапе КМ Анастасия Меркушина и Артем Тищенко великолепно провели индивидуальную смешанную биатлонную эстафету, завоевав бронзовые награды.

Кроме того, на 1-м этапе Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку. Благодаря этому триумфу наша сборная завоевала лидерство в Кубке наций.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Анастасия МеркушинаВита СемеренкоВаля СемеренкоЕлена Пидгрушная
Место
АвстрияХохфильцен
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Kot Alex
Kot Alex
бездарно провалили гонку, особенно старушка Симеренко
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