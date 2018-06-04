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"Жалкий лузер": скандалист Тайсон нахамил Кличко

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проявил неуважение к братьям Кличко. Британский боксер, который возвращается в ринг 9 июня, попытался уколоть Виталия Кличко, назвав украинца неудачником.

"Виталий, ты говоришь, что я чемпион трэш-токинга? Да! И это сработало против твоего брата! Владимир продолжает говорить об Энтони Джошуа, потому что он дал ему шансы 50/50. Ой, поговори со мной, ой, этим ударом он не мог отправить меня в нокаут… Виталий, встань и скажи правду. Прекрати быть жалким лузером", – приводит слова Фьюри BoxingScene.

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Как сообщал OBOZREVATEL, первый в истории бокса бой без перчаток завершился уже на 18-й секунде после первого же удара.

Персоны
Тайсон ФьюриВиталий КличкоВладимир Кличко
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