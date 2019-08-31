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"Здравый и адекватный парень": Усик восхитился Хабибом

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Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик восхитился российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

"Он очень здравый и адекватный парень, у которого очень хорошая философия жизни, и который ей следует, не обращая внимания ни на какие глупости. Он живет, он строит свою жизнь и он строит себя", — сказал Усик.

Также он признался, что в бою Хабиба с Дастином Порье он будет болеть за россиянина.

"За кого я буду болеть в поединке Нурмагомедова с Порье? Ребята, я буду болеть за Хабиба Нурмагомедова. Болел за него, когда дрался против Рыжего. Конор победит Хабиба? Вы дурные? Уже победил один раз, пересмотрите запись боя", - засмеялся Усик.

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Ранее Хабиб Нурмагомедов стал объектом насмешек в интернете, после нелепого призыва запретить в Махачкале показ спектакля "Охота на мужчин". Чемпион UFC посчитал театральное действие развратным и заявил, что подобные мероприятия не должны проходить на территории Дагестана.

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