"Защищать граждан": Ломаченко возмутился из-за украинских законов

Чемпион мира Василий Ломаченко раскритиковал украинские законы после посещения суда над гражданином Азербайджана по делу об убийстве нашего соотечественника Сергея Лащенко.

"К адвокату защиты и судьям у меня нет вопросов. У меня единственный вопрос к людям, которые писали законы. Почему закон создали так, что адвокаты могут находить всякие лазейки, из-за чего мы не можем уже несколько лет закрыть дело об убийстве одного человека другим человеком?" – заявил Ломаченко в интервью YouTube-каналу Пушкинская.net.

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Он также рассказал, что необходимо сделать для построения справедливого и честного украинского общества.

"Если мы хотим жить в честности и справедливости, нам, в первую очередь, нужно создавать такие законы, которые защищали бы наших людей. Не должно быть так, что из-за лазеек человек может приехать из другой страны, нарушить закон и уйти безнаказанным", – добавил боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий соперник Василия Ломаченко Теофимо Лопес объявил дату боя за титул абсолютного чемпиона мира по боксу.

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