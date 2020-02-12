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12 февраля • обновлено в 13:25
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"Защищать граждан": Ломаченко возмутился из-за украинских законов

4.2т
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Чемпион мира Василий Ломаченко раскритиковал украинские законы после посещения суда над гражданином Азербайджана по делу об убийстве нашего соотечественника Сергея Лащенко.

"К адвокату защиты и судьям у меня нет вопросов. У меня единственный вопрос к людям, которые писали законы. Почему закон создали так, что адвокаты могут находить всякие лазейки, из-за чего мы не можем уже несколько лет закрыть дело об убийстве одного человека другим человеком?" – заявил Ломаченко в интервью YouTube-каналу Пушкинская.net.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Instagram Василия Ломаченко

Он также рассказал, что необходимо сделать для построения справедливого и честного украинского общества.

"Если мы хотим жить в честности и справедливости, нам, в первую очередь, нужно создавать такие законы, которые защищали бы наших людей. Не должно быть так, что из-за лазеек человек может приехать из другой страны, нарушить закон и уйти безнаказанным", – добавил боксер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, следующий соперник Василия Ломаченко Теофимо Лопес объявил дату боя за титул абсолютного чемпиона мира по боксу.

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Персона
Василий Ломаченко
Место
Украина Одесса
Тег
убийство
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Серега Вий
Серега Вий
Во всём цивилизованном мире так.В этом недостатки демократии.Ездить по всему миру и не знать... Потому что бокс занимает много времени,а остальное -развлекуха.Наша беда в продажных судьях, которые крутят законами,и за бабло дают крутить другим.Будующие судьи вкладывают в себя "инвестиции"(взятки)на стадии обучения,а потом берут взятки сами.Они идут в судьи ради этого.Это одна их главных причин майдана.Кто против майдана,тот за таких судей, избиения студентов и за коррупцию.Так какая главная наша проблема?Если ответил правильно-возьми с полки пирожок.Вата ша
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