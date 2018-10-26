''Я забыл'': Ломаченко сделал откровенно признание о чемпионском бое

Украинский чемпион легкого веса Василий Ломаченко признался, что ему приходится фактически заново учить приемы из-за вынужденного полугодичного простоя. По словам боксера, травма плеча, полученная им в поединке против Хоохе Линареса, внесла существенные коррективы в тренировочный процесс.

"У меня было шесть месяцев отдыха. Я забыл много движений и ударов. Сейчас я загружаю в свою голову новую программу. У меня не было такого длинного периода отдыха. Когда я выступал в любителях, то у меня был очень напряжённое расписание. Каждый день нужно было оставаться сфокусированным, физически сильным. У меня было много соревнований. Это был первый большой отпуск в моей жизни. Я счастлив и соскучился по боксу", – заявил Ломаченко.

Напомним, Василий Ломаченко вернется в ринг 8 декабря, когда проведет объединительный бой с чемпионом Всемирной боксерской организации Хосе Педрасой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хорхе Линарес сделал дерзкое заявление о поединке против Василия Ломаченко.