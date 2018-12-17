''Я умоляю!'' Джошуа сделал заявление о новом бое

Британский чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) признался, что крайне заинтересован в объединительном поединке с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером (40-0-1, 39 КО).

Энтони Джошуа

"Я не боюсь драться с Уайлдером. Как раз наоборот — я жажду этого боя. Прошу ли я? Да, прошу. Выпрашиваю. Умоляю просто. Я хочу стать абсолютным чемпионом мира. Меня распирает голод, так что да, я умоляю. Если говорить о цифрах, наше предложение Уайлдеру намного выгоднее того, что ему досталось за бой с Фьюри. Уайлдер должен рассмотреть это предложение. Я не гоняюсь за ним, и не отчаиваюсь тоже. Просто отмечаю, что сейчас наши расписания свободны от обязательных защит", - цитирует Джошуа vringe.com.

Напомним, что следующий бой Джошуа запланирован на 13 апреля в Лондоне (Англия).

2 декабря Уайлдер (40-0-1, 39 КО) не смог победить британца Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО). Поединок на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США)сенсационно завершился вничью.

Ранее Эдди Хирн рассказал, при каких условиях его подопечный проведет следующий бой с абсолютным чемпионом мира в тяжёлой категории Александром Усиком (16-0, 12 КО).