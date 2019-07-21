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"Я сумасшедший, е-мое": Усик бросил вызов Похитителю трупов

2.8т Читать материал на украинском

Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик (16-0, 12 КО) бросил вызов британскому супертяжу Диллиану Уайту по прозвищу Похититель трупов.

Уайт 25 июня не смог сдержать эмоции, комментируя решение WBO сделать Александра Усика обязательным претендентом на чемпионский пояс в супертяжелом весе.

Во время интервью Усика Youtube-каналу Behind The Gloves журналистка поинтересовалась у украинца, как он относится к этой ситуации.

"Не я себя назначаю, это во-первых. А во-вторых: я готов с ним побоксировать за это место. Мне абсолютно без разницы. Я не собираюсь получать никакие дивиденды или презенты. Я готов боксировать абсолютно с кем угодно. Я сумасшедший парень, е-мое. Мне нужен бокс", - ответил Усик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Уайт в воскресенье, 21 июля, победил колумбийца Оскара Риваса (26-1) и завоевал титул временного чемпиона WBC.

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Александр Усик Диллиан Уайт
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