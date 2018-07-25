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"Я провтыкал": Усик сделал откровенное признание о бое с Гассиевым

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Украинец Александр Усик признался, что был немного потрясен ударом Мурата Гассиева в четвертом раунде финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). При этом наш чемпион отметил, что соперника нельзя назвать очень жестким панчером.

"Сильно ли бьет Мурат? Не знаю. Он хороший жесткий парень, конечно. Я один раз пропустил в четвертом раунде, когда провтыкал. В самом конце раунда. Было такое – включился/выключился. И у меня такая мысль была – "О, ничего себе! Держу!". Но, думаю, повторять не надо. Да, Мурат хорошо бьет, но не так, чтобы аж по-сумасшедшему", – сказал Усик в интервью YouTube-каналу "Большой куш".

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Напомним, Александр Усик разгромил Мурата Гассиева в финале WBSS и стал абсолютным чемпион мира в тяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мурат Гассиев высказался о проведении реванша с Александром Усиком.

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Темы
Усик - Гассиевбоксерская Лига чемпионовWBSS
Персоны
Мурат ГассиевАлександр Усик
Место
РоссияМосква
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