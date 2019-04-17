"Я не верю": Гвоздик жестко прошелся по Нгумбу

Украинский чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик вновь выразил сомнения в том, что его последний соперник Дуду Нгумбу получил травму во время боя.

Наш соотечественник остался недовольным исходом поединка, который состоялся 30 марта и завершился отказом француза в пятом раунде.

Гвоздик – Нгумбу Top Rank

"Когда ты чемпион – появляется ответственность, люди уже ждут какого-то зрелища, перформанса, а на этом уровне не хочется сразу "бежать с закрытым забралом" на противника. То есть надо вначале присмотреться, что я и делал первые несколько раундов. И к тому моменту, когда я начал подбирать какие-то ключики, видимо, Нгумбу почувствовал это. Я не верю в травму. У меня есть по этому поводу большие сомнения. И остался неприятный осадок", – цитирует Гвоздика "Сегодня".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик пришел в восторг от победы своего соотечественника Василия Ломаченко в поединке против Этони Кроллы.

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