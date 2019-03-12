"Я бы никогда так не поступил": Ломаченко сделал откровенное признание

Украинский чемпион мира по версиям WBA Super и WBО Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) считает неразумным решение Майки Гарсии перейти в полусредний вес, чтобы бросить вызов Эрролу Спенсу за пояс IBF.

Василий Ломаченко boxingnews24.com

"Я уважаю его. Это не невозможно, но если бы я был на его месте, я бы никогда так не поступил. Спенс не обычный боксер. Он не похож на боксера, который просто приходит в спортзал", — сказал Ломаченко в интервью boxingnews24.com.

Василий объяснил, что делает Спенса таким особенным.

"Его сила и давление. Он в совсем другом весе. Когда вы поднимаетесь на две весовые категории, это очень сложно. А Спенс лучший в своем весе", — сказал Ломаченко, сравнивая навыки Майки со Спенсом.

Напомним, что вскоре Майки Гарсия дебютирует в полусредней весовой категории поединком против чемпиона дивизиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) Эррола Спенса. Встреча состоится 16 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018-го Ломаченко одержал победу над колумбийцем Мигелем Марриагой, который отказался выходить из угла после 7-го раунда.

В ночь с 8 на 9 декабря 2018-го Василий Ломаченко побил Хосе Педрасу в объединительном бою за звание чемпиона мира в легком весе за версиями WBO и WBA.

12 декабря Василий возглавил декабрьский рейтинг авторитетного спортивного журнала Sports Illustrated лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Ломаченко по итогам 2018 года занял первое место в рейтинге лучших боксеров планеты по версии портала Boxingtalk.

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