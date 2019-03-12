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"Я бы никогда так не поступил": Ломаченко сделал откровенное признание

1.1тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион мира по версиям WBA Super и WBО Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) считает неразумным решение Майки Гарсии перейти в полусредний вес, чтобы бросить вызов Эрролу Спенсу за пояс IBF.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

boxingnews24.com

"Я уважаю его. Это не невозможно, но если бы я был на его месте, я бы никогда так не поступил. Спенс не обычный боксер. Он не похож на боксера, который просто приходит в спортзал", — сказал Ломаченко в интервью boxingnews24.com.

Василий объяснил, что делает Спенса таким особенным.

"Его сила и давление. Он в совсем другом весе. Когда вы поднимаетесь на две весовые категории, это очень сложно. А Спенс лучший в своем весе", — сказал Ломаченко, сравнивая навыки Майки со Спенсом.

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Напомним, что вскоре Майки Гарсия дебютирует в полусредней весовой категории поединком против чемпиона дивизиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) Эррола Спенса. Встреча состоится 16 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Василий ЛомаченкоМайки Гарсия
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