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22 февраля • обновлено в 06:10
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Уайлдер – Фьюри 2: смотреть онлайн чемпионский бой

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Американец Деонтей Уайлдер в субботу, 22 февраля, проведет защиту чемпионского пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

"Бронзовый бомбардировщик" сразится в матче-реванше с британцем Тайсоном Фьюри, поединок с котором в декабре 2018 года свел вничью.

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Уайлдер – Фьюри 2: все подробности чемпионского боя

КОГДА И ВО СКОЛЬКО УАЙЛДЕР – ФЬЮРИ 2

Противостояние пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Выход боксеров на ринг запланирован на 6:00 утра по киевскому времени в воскресенье, 23 февраля. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Фьюри 2.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УАЙЛДЕР – ФЬЮРИ 2

Увидеть поединок в Украине можно будет благодаря трансляции на сервисе MEGOGO.

Российские телезрители смогут следить за одним из самых ожидаемых боев года на телеканале РЕН ТВ.

ПРОГНОЗ НА УАЙЛДЕР – ФЬЮРИ 2

Аналитики не смогли определить фаворита боя. Ставки на победу американского чемпиона принимаются с коэффициентом 1,95.

Уайлдер – Фьюри 2: все подробности чемпионского боя

Успех Фьюри оценивается котировкой 2,00. А показатели на вторую ничью в противостоянии боксеров достигают уровня 23,00.

ГОНОРАРЫ БОЯ УАЙЛДЕР – ФЬЮРИ 2

Оба боксера получат по пять миллионов долларов гонорара, о чем заявила Атлетическая комиссия штата Невада.

Кроме того, Уайлдеру и Фьюри гарантирована выплата не менее 25 миллионов от продажи телетрансляции боя.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Деонтей Уайлдер, чемпион WBC:

– Фьюри лучше не говорить о том, что это он меня в большой спорт вернул. Если он продолжит так делать, то я его награжу пощечиной. Когда я тебя нашел, Тайсон, ты сидел на коксе. Ты был большим и подумывал о суициде. Не стоит забывать, кто тебя привел сюда. Я положил еду на стол твой, чтобы твои дети и жена были счастливы и сыты. И я это делаю во второй раз. Я продаю PPV и билеты. Фаны идут смотреть на меня.

Уайлдер – Фьюри 2: все подробности чемпионского боя

Тайсон Фьюри, линейный чемпион супертяжелого веса:

– Вот смотрю я на Уайлдера и не понимаю, как он может быть сложным соперником. Я вижу лишь длинноногую вагину, которую обязательно сломаю. Деонтей – высоченная девственница, которую прежде не избивали. Я хочу это исправить. Буду делать это медленно и спокойно. Первое поражение ему обеспечено. "Цыганский король" свергнет его с трона. Я вырву ему сердце. Это же Вегас, я хочу устроить шоу.

ПРОМО БОЯ УАЙЛДЕР – ФЬЮРИ 2

Как сообщал OBOZREVATEL, Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри едва не подрались на финальной пресс-конференции, из-за чего получили необычный запрет перед реваншем.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "WBC" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
WBC реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри
Место
США Лас-Вегас
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Егор Герасимов
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Феликс Оже-Альяссим
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1.87 Сделать ставку
Даниил Медведев
VS
Жиль Симон
Победа Даниила Медведева со счетом 2:0
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