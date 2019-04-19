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WBO поставила на место россиян, наехавших на Ломаченко

1.1тЧитать материал на украинском

Всемирная боксерская организация (WBO) поддержала украинского чемпиона Василия Ломаченко, у которого потребовали проведения боя с россиянином Романом Андреевым.

По словам президента организации Франциско Валькарселя, у нашего боксера нет обязательного претендента на его пояс.

"У Ломаченко пока нет обязательного претендента. У него есть 18 месяцев с момента боя с Педрасой (10 декабря прошлого года. – Ред.) для того, чтобы провести обязательную защиту титула", – приводит слова функционера "Р-Спорт".

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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов после победы Василия Ломаченко над Энтони Кроллой сделал дерзкое обращение к чемпиону. Он потребовал от украинца провести поединок против первого номера рейтинга WBO Романа Андреева либо отказаться от своего пояса.

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Тема
WBO
Персона
Василий Ломаченко
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