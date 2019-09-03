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3 сентября • обновлено в 22:11
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"Взволнован": Усик сделал признание о предстоящем бое со Спонгом

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Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) признался, что с волнением ожидает предстоящего дебюта в супертяжелой весовой категории.

"Очень взволнован, что мой дебют в супертяжелом весе состоится в Чикаго 12 октября и будет показан в прямом эфире на DAZN. Спонг — быстрый и мощный супертяж, который добился большого успеха в ринге. Я должен пройти этот тест, чтобы побороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе", - цитирует Усика Boxingnews24.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, первым соперником Усика в супертяжелом дивизионе, стал непобедимый голландский боксер Тайлор Спонг (13-0, 12 КО) по прозвищу Король Ринга.

31 августа Спонг добыл впечатляющую победу на вечере бокса в Мексике, отправив соперника в кошмарный нокаут.

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Тема
Усик – Спонг
Персоны
Александр Усик Тайрон Спонг
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