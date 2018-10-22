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Вырубил: непобедимый украинский боксер добыл победу брутальным нокаутом - видеофакт

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Непобедимый украинский боксер полусреднего веса Денис Лазарев добыл эффектную победу над южноафриканцем Онке Дуку. Наш соотечественник побил соперника на его родине, нокаутировав во втором раунде.

Лазарев вел бой с первых секунд, а во второй трехминутке принялся просто избивать Дуку. Южноафриканец побывал в нокдауне, однако сумел подняться и продолжить поединок. Но за 20 секунд до конца раунду украинцу удалось попасть в соперника правым прямым. Удар пришелся точно в челюсть соперника Дениса и тот тут же рухнул на настил ринга.

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Отметим также: поединок был интересен еще и тем, что его судила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Любомир Пинчук провел успешную защиту пояса Североамериканской федерации бокса в первом тяжелом весе.

Персона
Денис Лазарев
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
У Украины сильнейшие боксеры
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moskovec leonid
moskovec leonid
Наші козачини завжди на висоті...!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ZHAYVORONOK ANATOLIY
ZHAYVORONOK ANATOLIY
Молодчинка
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