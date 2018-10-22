Вырубил: непобедимый украинский боксер добыл победу брутальным нокаутом - видеофакт

Непобедимый украинский боксер полусреднего веса Денис Лазарев добыл эффектную победу над южноафриканцем Онке Дуку. Наш соотечественник побил соперника на его родине, нокаутировав во втором раунде.

Лазарев вел бой с первых секунд, а во второй трехминутке принялся просто избивать Дуку. Южноафриканец побывал в нокдауне, однако сумел подняться и продолжить поединок. Но за 20 секунд до конца раунду украинцу удалось попасть в соперника правым прямым. Удар пришелся точно в челюсть соперника Дениса и тот тут же рухнул на настил ринга.

Отметим также: поединок был интересен еще и тем, что его судила женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Любомир Пинчук провел успешную защиту пояса Североамериканской федерации бокса в первом тяжелом весе.