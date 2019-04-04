"Выхожу убивать": знаменитый чемпион предупредил Кличко

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер уверен, что украинец Владимир Кличко не станет проводить с ним бой в случае своего возвращения.
"Пусть для начала вернется и наберет форму. Он ведь и перед Джошуа не дрался два года или сколько там? Он вышел и проиграл. Но это по-прежнему имя – это все еще Кличко. Он творил невероятные вещи – этого у него не отнять. Я многому научился, когда ездил к нему в лагерь", – сказал Уайлдер в интервью Boxingscene.
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"Ему лучше не выходить в ринг против меня – я выхожу убивать. Я не играю в игрушки. Кличко мог много раз меня вызвать, но никогда не упоминал моего имени. Никто не говорит "Деонтей Уайлдер", потому что все знают, что это тяжело", - подытожил 33-летний чемпион.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что платформа DAZN предложила Владимиру впечатляющий контракт.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL:
11 января появилась информация, что легендарный Владимир Кличковозобновит профессиональную карьеру в 2019 году и проведет бой с Диллианом Уайтом.
Букмекеры начали принимать ставки на этот бой украинца, а позже появился постер к предполагаемому бою.
15 января Кличко дал первый официальный комментарий о возобновлении профессиональной карьеры.
Диллиан заявлял, что готов сразиться с легендарным украинцем.
Джеймс Али Башир выразил уверенность в том, что легендарный украинец возобновит карьеру.
Свой крайний поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа.
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