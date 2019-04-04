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"Выхожу убивать": знаменитый чемпион предупредил Кличко

2.5тЧитать материал на украинском

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер уверен, что украинец Владимир Кличко не станет проводить с ним бой в случае своего возвращения.

"Выхожу убивать": знаменитый чемпион предупредил Кличко

"Пусть для начала вернется и наберет форму. Он ведь и перед Джошуа не дрался два года или сколько там? Он вышел и проиграл. Но это по-прежнему имя – это все еще Кличко. Он творил невероятные вещи – этого у него не отнять. Я многому научился, когда ездил к нему в лагерь", – сказал Уайлдер в интервью Boxingscene.

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"Ему лучше не выходить в ринг против меня – я выхожу убивать. Я не играю в игрушки. Кличко мог много раз меня вызвать, но никогда не упоминал моего имени. Никто не говорит "Деонтей Уайлдер", потому что все знают, что это тяжело", - подытожил 33-летний чемпион.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что платформа DAZN предложила Владимиру впечатляющий контракт.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

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Деонтей УайлдерВладимир Кличко
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