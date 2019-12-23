"Выгодная фигура": Ломаченко заговорил о поражении Лопесу

Украинец Василий Ломаченко признался, что для промоутерской компании Top Rank будет выгодно его поражение в поединке против американца Теофимо Лопеса.

Наш соотечественник весной будущего года попытается завоевать титул абсолютного чемпиона мира в бою с другим клиентом Top Rank.

"Для них этот бой – беспроигрышный вариант. Побеждаю я – я подтверждаю свое звание звезды этой промоутерской компании. Я проигрываю – у них появляется новая звезда. Даже мегазвезда. Думаю, что для Top Rank с точки зрения бизнеса более выгоден Лопес. Не то, чтобы они на его стороне, но он для них более выгодная фигура…" – заявил Василий в интервью своему официальному YouTube-каналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер Василия Ломаченко красиво поставил на место Теофимо Лопеса за его наглые высказывания в адрес украинца.

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