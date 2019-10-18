"Вы агрессивны": Валуев устроил перепалку с украинцем в сети после слов про оккупантов

У бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Николая Валуева возник спор с одним из болельщиков сборной Украины по футболу.

Николай Валуев ТАСС

Во время веб-конференции, которую проводил бывший боксер, а теперь - депутат Госдумы РФ, один из пользователей написал сообщение в поддержку украинской команды, которая досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы-2020.

"Очень жду финала Евро. И хочу, чтобы мы в пух и перья обыграли сборную оккупантов. Вот только проблема одна: нас в одну группу с кацапами не введут, а вы из группы не выйдете. Мы рвем Португалию, а вы с Кипром еле-еле", - написал болельщик под ником Slaba.

"Мы тоже ждем финала чемпионата Европы. Поздравляю сборную Украины с выходом в летнюю часть чемпионата. У вас хорошая команда. Вы же лично агрессивны, поэтому обсуждать с вами какие-либо дальнейшие темы я не буду", - ответил Валуев.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских футболистов призвали "надрать зад России" на Евро-2020. В то же время, скандальный российский комментатор Василий Уткин устроил истерику после слов игрока сборной Украины Романа Яремчука о сборной России.

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