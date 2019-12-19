"Встречусь с ним": Джошуа принял кардинальное решение по бою с Усиком

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа в своем следующем бою хочет подраться с Александром Усиком, а не с Кубратом Пулевым.

Энтони Джошуа – Александр Усик fightnews.info

"У меня есть предпочтение, но я не хочу, чтобы показалось, что я не уважаю другого парня. Я предпочитаю подраться с более сильным бойцом, по крайней мере на бумаге. Я буду считать обоих оппонентов убийцами. Выйду в ринг с более жестким соперником. У Усика больше достижений. У него хороший рекорд, так что я встречусь с ним", – сказал Джошуа, чьи слова цитирует британская Metro.

Напомним, Усик и Пулев являются обязательными претендентами на пояса, принадлежащие Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Энтони Джошуа назвал точные сроки боя с украинским боксером.

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