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19 декабря • обновлено в 17:43
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"Встречусь с ним": Джошуа принял кардинальное решение по бою с Усиком

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Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа в своем следующем бою хочет подраться с Александром Усиком, а не с Кубратом Пулевым.

Энтони Джошуа – Александр Усик

Энтони Джошуа – Александр Усик

fightnews.info

"У меня есть предпочтение, но я не хочу, чтобы показалось, что я не уважаю другого парня. Я предпочитаю подраться с более сильным бойцом, по крайней мере на бумаге. Я буду считать обоих оппонентов убийцами. Выйду в ринг с более жестким соперником. У Усика больше достижений. У него хороший рекорд, так что я встречусь с ним", – сказал Джошуа, чьи слова цитирует британская Metro.

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Напомним, Усик и Пулев являются обязательными претендентами на пояса, принадлежащие Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Энтони Джошуа назвал точные сроки боя с украинским боксером.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Усик - Джошуа
Персоны
Энтони Джошуа Александр Усик
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