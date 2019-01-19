Вслед за Усиком: Ломаченко поставили ультиматум

Всемирная боксерская ассоциация обязала украинского боксера Василия Ломаченко провести защиту титула в легком весе против британца Энтони Кроллы.

Ранее WBA сделала россиянина Дениса Лебедев обязательным претендентом на пояс еще одного нашего спортсмена Александра Усика.

Торги за право организовать поединок Ломаченко и Кроллы состоятся 4 февраля. Стартовая цена составит 150 000 долларов. Украинец получит 75% вырученных средств, а остальное заберет себе его соперник, сообщает BoxingScene.

Энтони Кролла Action Images/Lee Smith

Ломаченко собирался провести еще один объединительный бой и побороться за титул Международной боксерской федерации (IBF), однако WBA вмешалась в планы украинца.

Напомним, что украинский боксер завоевал титул чемпиона мира WBA в легком весе, нокаутировав в десятом раунде венесуэльца Хорхе Линареса. Поединок прошел на главной арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

Василий Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Василий Ломаченко впервые в карьере объединил титулы, победив пуэрториканца Хосе Педрасу по итогам 12-раундового поединка. Таким образом к поясу WBA наш спортсмен прибавил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!