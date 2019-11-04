"Всегда было проблемой": Альварес сделал неожиданное заявление после победы над Ковалевым

Мексиканец Сауль Альварес, который 2 ноября нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в дебютном поединке в полутяжелом дивизионе, признался, что ему будет непросто вернуться в средний вес.

По словам Канело, он всегда испытывал проблемы со сгонкой веса, и сейчас не знает, где продолжит карьеру, хотя ранее в СМИ заявили о том, что мексиканец точно вернется в средний вес.

"Вероятно, будет очень трудно понизиться в весе. Для меня было всегда проблемой потерять вес. В то же время мы должны продолжить писать историю, и я могу делать это", – цитирует Канело Boxing Scene.

Сауль Альварес

Напомним, Сауль Альварес стал чемпионом мира в четырех весовых категориях, побив Сергея Ковалева.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Канело принял решение отказаться от пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе после победы над Ковалевым.

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