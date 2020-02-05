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7 февраля • обновлено в 08:29
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"Время на исходе": Лопес сделал дерзкий выпад в адрес Ломаченко

10.3т
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Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что победа над украинцем Василием Ломаченко, "время которого на исходе", ускорит его подъем на вершину.

"Лома близок к завершению карьеры. Он дерется на профессиональном уровне уже семь лет, пытаясь достичь максимальных высот, так как знает, что его время на исходе. Мне сейчас всего 22 года. У меня впереди длинная карьера, а победа над ним ускорит процесс моего восхождения на вершину", – заявил Лопес в интервью агентству Business insider.

Теофимо Лопес

Теофимо Лопес

УНИАН

Он также назвал ориентировочные сроки проведения боя между ним и Ломаченко.

"Мы вели переговоры о том, чтобы запланировать поединок на апрель, но из-за места его проведения нам пришлось сдвинуть все на май или июнь", – добавил Лопес.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс сделал свой прогноз на бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

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Теофимо Лопес Василий Ломаченко
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Платонов Алексей
Платонов Алексей
Не хвались идя на рать , а хвались идя с рати.
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